Ducati señala cuál es la "clave" para que Marc Márquez gane el Mundial de MotoGP

Gigi Dall'Igna, director general de los de Borgo Panigale, incide en la importancia de "tener los pies en el suelo" para vencer a Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

En la previa del Gran Premio de Austria, con Jorge Martín y Marc Márquez compartiendo liderato, Gigi Dall'Igna concedió una entrevista 'GPOne' en la que analizó el campeonato.

Tras el Red Bull Ring, la diferencia entre Martín, Márquez y Marco Bezzecchi es de apenas 42 puntos... y aún quedan siete citas para cerrar el calendario.

¿Cuál es la clave para que el de Cervera revalide el título y sume su décima corona? El director general de Ducati lo tiene claro.

"La clave para tener éxito en este 2026 es mantener nuestros pies en el suelo. Todavía no hemos hecho nada, solo hemos ganado unas cuantas carreras. Todavía quedan ocho carreras (ahora ya siete). Será importante usar nuestras cabezas, mantenerse concentrados y hacer los mínimos errores posibles", señaló.

Para nadie es un secreto que esta temporada la Aprilia va mejor que la Ducati, y el hecho de que Márquez esté ganando hace que él reciba todos los piropos y el equipo se vea relegado a un segundo plano.

Sin embargo, a Gigi eso no le importa: "Al final Marc Márquez fue nuestra elección y Marc nos escogió a nosotros. Nunca he estado celosos de que alguien consiga más reconocimiento. Nuestro objetivo es tener el mejor equipo posible y esto pasa por tener a los dos mejores pilotos de la parrilla".

"Este era el objetivo que teníamos cuando firmamos a Marc y Pecco y es la meta que teníamos cuando emparejamos a Marc con Pedro Acosta. También será nuestra idea para el futuro con otros pilotos", zanjó.