Un pupilo de Valentino Rossi no quiere decir que Márquez es el mejor de la historia: "Es un gran logro, pero..."

Fabio Di Giannantonio elogio a Marc, pero no se moja sobre si es el mejor piloto de la historia ahora que puede igualar en títulos a Valentino Rossi.

El domingo Marc Márquez podría igualar a Valentino Rossi en títulos. El debate sobre quién es mejor está encima de la mesa. Y uno de los pupilos del italiano, Fabio Di Giannantonio, no se ha mojado sobre si Marc es o no el mejor piloto de la historia.

En palabras que recoge 'Motosan', Fabio lanza muchos elogios a Marc, aunque con ese matiz: "No sé si es el mejor de la historia del deporte, pero el regreso de Marc es sin duda un gran logro, y es un gran hombre. Estoy bastante seguro de que ganará el título aquí, pero en cualquier caso, gane donde gane, será un gran momento para el deporte".

Para él Márquez ha hecho un "año increíble": "Ha tenido una temporada increíble... creo que ha ganado alrededor del 90% de las carreras...".

"Lo que ha podido hacer en cada situación ha sido fantástico. Pilotó muy bien desde que se subió a una Ducati, incluso el año pasado con la GP23", apunta el piloto del VR46, el equipo de Valentino Rossi.

El año que viene, por cierto, seguirá llevando la Ducati de última generación. Pero no será el único junto a Márquez y a Pecco Bagnaia. También Alex Márquez llevará esa moto.

Y así ha reaccionado el italiano: "La verdad es que no cambia mucho para mí. Después de la espléndida temporada que está teniendo, es normal que dé este paso adelante el año que viene. Me alegro por él".