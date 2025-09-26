El PIB crece un 0,8% en el segundo trimestre del año, una décima más de lo estimado

El dato El crecimiento interanual del PIB se sitúa tres décimas por encima de lo previsto, situándose en el 3,1%. La demanda nacional sigue al alza apoyada principalmente en el consumo de las familias.

El INE ha publicado este viernes el dato de evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de España en el segundo trimestre, que certifica una nueva subida respecto a las previsiones estimadas con un crecimiento del 0,8%, una décima más de lo esperado en las previsiones.

El crecimiento interanual del PIB se sitúa en un sólido 3,1% respecto al mismo periodo de 2024, tres décimas más frente a lo avanzado. Este crecimiento lo protagoniza la demanda interna, con el tirón del consumo y de la inversión, todo en mitad de un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional.

El gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 0,8% y el de las Administraciones Públicas un 0,1%. Por su parte, la formación bruta de capital registró una variación del 1,8%.

"España volverá a liderar a las principales economías avanzadas"

El valor añadido bruto de la construcción se incrementó un 2,3% intertrimestral, dos puntos más que en el trimestre anterior, mientras que el de los servicios aumentó su tasa en seis décimas, hasta alcanzar el 1,0%.

Desde la óptica de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas interanuales positivas en su valor añadido. Así, el valor añadido bruto de las ramas industriales creció un 2,6%, y dentro de las mismas, la industria manufacturera lo hizo en un 2,2%.

Desde el Ministerio de Economía celebran estos datos, cifras que "afianzan" su reciente revisión al alza de la previsión de crecimiento al 2,7% para este año, en el que "España volverá a liderar a las principales economías avanzadas", añaden.