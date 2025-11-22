Para quitarse el sombrero: el recital de asistencias de Lamine Yamal en la vuelta del Barça al Camp Nou

El extremo le puso un balón, con el exterior, medido a Ferrán Torres. El valenciano definió delante de Unai Simón para poner el 2-0 antes del descanso. La misma asociación firmó el 4-0 gracias a otra maravilla de Lamine.

El Barça volvió a lo grande al Camp Nou. La afición culé disfrutó en su regreso a casa viendo un gran juego de su equipo y a un Lamine Yamal que volvió a dejar detalles de muchísima clase. Uno de ellos fue el pase de gol con el que Ferran Torres puso el 2-0.

Marca de la casa, con el exterior y al espacio. Perfecto para que el ex del City, en carrera, controlara y encarara automáticamente a Unai Simón. Casi en el añadido del encuentro, Lamine volvió a desatarse. Dejó atrás a dos rivales y le puso en profundidad un nuevo balón a Ferran. 4-0 para culminar un festival blaugrana.

Antes, al comienzo de la segunda parte, Fermín había sentenciado el encuentro. El de El Campillo fue el MVP del encuentro. Una vez más, incansable e imparable. Recibió una feísima patada de Sancet que terminó costándole la roja al mediapunta 'león'.

Robert Lewandowski tampoco faltó a su cita con el gol. De hecho, solo tardó nueve minutos en estrenar el 'Nuevo Camp Nou'. El polaco sigue siendo un seguro de cara a puerta. Tanto él como Fermín fueron sustituidos pasada la hora de partido pensando en el encuentro frente al Chelsea.

Los de Flick visitarán Standford Bridge en Champions el próximo martes en el partido más complicado que le queda al Barça en la primera fase. La victoria blaugrana frente al Athletic culmina un regreso al Camp Nou inmejorable. Sirve también para que los culés recuperen el liderato, a falta de lo que haga el Real Madrid frente al Elche el próximo domingo.

El Athletic Club, por su parte, sigue sin 'arrancar' en liga. Los de Ernesto Valverde se la jugarán también el próximo martes en Praga ante el Slavia de Praha para intentar mantener vivas sus opciones en Champions.