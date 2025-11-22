¡España se planta en la final de la Copa Davis tras vencer a la Alemania de Zverev!

La eliminatoria se decidió en el partido de dobles. Granollers y Pedro Martínez volvieron a dejar una actuación fantástica para meter a España en la final.

España es la gran sorpresa de esta Copa Davis. Si ninguna estrella, ningún top-10 en el equipo. La selección capitaneada por David Ferrer se ha metido en la final del torneo después de vencer por 2-1 a la Alemania de Alexander Zverev, una de las favoritas.

El primer punto lo consiguió Pablo Carreño. En un partido épico. El asturiano se impuso a Struff por dos sets a cero. El encuentro se decidió en un 'tie break' agónico en el que Carreño llegó a estar muy por debajo con un resultado de 6-1 en contra. Pablo levantó cinco bolas de set para terminar cerrando el partido. Tremendo.

Jaume Munar era el que peor 'papeleta' tenía de la eliminatoria. Se enfrentaba a Alexander Zverev, el tenista con mejor ranking del torneo. El balear lo peleó hasta el final pero 'Sascha' terminó siendo más decisivo en los dos 'tie breaks' en los que se decidió el partido. 7-6 y 7-6 para Zverev y la eliminatoria se decidiría en los dobles.

Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. Marcel Granollers y Pedro Martínez, que apenas han jugado unos partidos juntos en el tenis profesional, vencieron a Kevin Krawietz y Tim Puetz, la sexta mejor pareja del ranking ATP. 6-2, 3-6 y 6-3 para culminar una campanada que no se esperaba nadie.

España se enfrentará este domingo a Italia, la vigente campeona, la anfitriona y la favorito a levantar la 'Ensaladera'. El combinado español intentará hacer historia levantando la Copa Davis en suelo italiano. Sin estrellas, sin top-10, la unión del equipo, como principal amenaza para derrocar a la campeona.