La emotiva relfexión de Márquez sobre el título de 2025: "Me ha cambiado la vida..."

El de Cervera le reserva un recuerdo especial al Mundial que conquistó precisamente en el Gran Premio de Japón hace poco más de un año. Señala que haberse coronado la pasada campaña le quita mucha presión.

Marc Márquez se alzó con su noveno título mundial de motociclismo el Gran Premio de Japón de 2025. El ilderdense certificó la conquista del campeonato después de quedar segundo en una carrera que ganó su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia.

Fue un logro muy especial para Márquez después de unos años en los que había sufrido mucho a nivel físico y mental. Ese factor de resurgimiento fue clave en la importancia del propio título. Marc no esconde lo especial que fue para él poder volver a ganar tras años de absoluto calvario.

La situación actual en el Mundial dista mucho de lo vivido la temporada anterior. La competición está lejos de quedar decidida y son cuatro pilotos, entre ellos Marc, los que tienen opciones poder ganar el Mundial de 2026.

El de Ducati no sorprende reconociendo que se divirtió más el curso pasado aunque asegura que ese logro le está ayudando en la pelea tan al límite de esta temporada: "Me divertía más el año pasado, cuando hablábamos de cuándo sería campeón. Ahora hay más tensión".

"Pero, como he dicho, el del año pasado es el título que me cambió la vida. Me refiero a mi vida futura, porque en el deporte se vive en el presente y, si este año estoy compitiendo, es para intentar ganar. Si no lo consigo, será porque no lo habré conseguido. Pero el título que realmente me cambió la vida fue el del año pasado, y eso me quita un poco de presión", concluye Marc en declaraciones para 'GPOne'.

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