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No es una derrota aislada

De la caída del escudo social a la de la senda de estabilidad: las otros tropiezos de Sánchez antes de los decretos de vivienda

Los detalles La de este viernes no fue una derrota aislada, sino una más de todas las que se le acumulan al presidente del Gobierno. Hacemos un repaso desde el pasado mes de enero.

Tropiezos de Sánchez
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufrió este viernes una derrota al tumbarse los dos decretos de vivienda en el Congreso. Sin embargo, este solo fue uno de los muchos tropiezos que acumula el líder del Ejecutivo.

Y es que Pedro Sánchez empezó 2026 con la caída del escudo social, un paquete de medidas para proteger a familias vulnerables frente a la subida de precios.

Febrero fue todavía peor, ya que se le atragantaron dos decretos que no salieron: la moratoria de los desahucios y la limitación para determinados precios en situaciones de emergencia.

Primer tropiezo con la vivienda en abril

En abril, tuvo lugar el primer tropiezo con la vivienda al caer la prórroga de los alquileres con la que pretendían prorrogar determinados contratos y limitar las actuaciones de rentas.

Además, en julio cayó dos veces la senda de estabilidad, el paso previo para preparar los Presupuestos, con 178 votos en contra el 14 de julio y 176 el 23.

El curso empezó con la caída del decreto de 'lobbies', con la que buscaban aumentar la transparencia sobre quien intenta influir en las decisiones del Gobierno.

Ahora, vuelven las derrotas con la vivienda con los dos decretos tumbados, el de mínimos que ampliaba la protección frente a los desahucios y buscaba contener la especulación y el que modificaba las reglas de los contratos de alquiler.

A la dificultad parlamentaria se le han sumado otros frentes, como la presión judicial sobre el entorno del PSOE, --Ábalos, Cerdán, Leire Díez...-- y la presión social que solo acaba de empezar.

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