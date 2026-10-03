Ricardo Alonso (Urbagestión) explica que Maricarmen "ha estado 20 años sin un contrato de arrendamiento válido y vigente"

El piso en el que vivía Maricarmen ha pasado por diferentes propietarios hasta llegar a los actuales, la empresa Urbagestión, que lo adquirió en 2018.

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, cuenta que en 2018 Renta Corporación compró todo el edificio el 22 de marzo de 2018. "Al día siguiente, comunican a Maricarmen que van a vender su vivienda, solamente su vivienda, a Urbagestión", expone. "Le dicen: 'Vamos a vender el piso a otra empresa que se llama Urbagestión por 247.000 euros'", explica, "si estás interesada puedes quedártelo tú por ese importe".

Ricardo Alonso, de Urbagestión cuenta a Equipo de Investigación en una llamada que cuando se adquiere un inmueble que tiene inquilino, "suele tener un descuento".

"De hecho, recuerdo que tenían otras viviendas más o menos en las mismas condiciones que no tenían inquilino y probablemente la diferencia de precio sería unos 70.000 euros más, 60.000 euros más", añade.

Un problema con la subrogación

La empresa, al comprar el piso, dio por válido el contrato de renta antigua. Pero, como han explicado, fue después cuando descubrieron un problema con la subrogación de Maricarmen.

Este explica que se enteraron poco después de adquirirlo, cuando requirieron la información. Antes no disponían de esta. La empresa sostiene, además, que la subrogación de Maricarmen no cumplía con los requisitos legales.

"Ha estado 20 años sin un contrato de arrendamiento válido y vigente", afirma. Duro, por su parte, expone que Maricarmen no sabía absolutamente nada. "Esta empresa no dice que este contrato no sea válido, con lo cual entendemos que es una subrogación consolidada y aceptada tácitamente, al menos", añade.

El conflicto acabó en los tribunales. Con la resolución judicial firma, intentaron negociar un nuevo alquiler. El propietario de Urbagestión cuenta que el precio de mercado era de unos 2.500 o 2.600 euros, pero "dada la situación de Maricarmen partiríamos de un descuento a lo mejor del 30, 40%".

La abogada de Maricarmen expone que ellos ofrecieron un pago de 1.600 euros, "que evidentemente no pudo ser aceptado por Maricarmen porque era superior a lo que ella percibía de pensión. Ellos no quisieron bajar de ahí y no ofrecieron ninguna otra alternativa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido