¡Triple caída en la sprint de Japón! Así fue el choque de Alex Márquez con Acosta y Di Giannantonio

El piloto de Gresini se cayó nada más empezar la carrera a sprint en el GP de Japón y se llevó por delante al murciano de KTM y al italiano de 'VR46'.

Comienzo de pesadilla para el menor de los Márquez en el circuito de Motegi. La carrera del '73' acabó de la peor forma tras provocar un accidente que se saldó con una triple caída junto a Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio.

El corredor catalán se fue al suelo en la segunda curva del trazado barriendo con la rueda delantera al murciano. Simultáneamente, impactó contra el 'VR46' con la trasera, provocando el siniestro entre los tres. Tanto el de KTM como el de la moto satélite de Ducati le habían adelantado por el exterior.

Le ha salido caro al de Cervera esta acción ya que se ha confirmado que deberá cumplir una sanción en la sesión del domingo. Alex deberá realizar una doble 'long lap' que le comprometerá conseguir un buen resultado del territorio nipón.

El ilerdense ha entonado el 'mea culpa' tras la sprint: "Es un día para lamentarse, un mal día para nosotros. He cometido un error en la tercera curva y he arruinado la carrera a otros dos pilotos, así que lo siento muchísimo, y eso es todo".

"Así son las carreras. Acepto la sanción que me han impuesto para mañana, que es una doble vuelta larga. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante", ha reconocido el subcampeón de MotoGP de 2025 en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

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