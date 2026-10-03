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EI calentamiento más clásico: curiosa imagen de Márquez antes de ganar la 'sprint' en Motegi

El ilderdense dejó un llamativo momento antes de la carrera, donde suele ser un momento de mucha concentración y calma por parte de los pilotos. Marc, como siempre, distinto al resto.

Marc Márquez Marc MárquezRedes

Marc Márquez ha vuelto a ser tremendamente contundente en una 'sprint'. El de Cervera ha conseguido la victoria por delante de Jorge Martín y Diogo Moreira en una carrera marcada por un accidente múltiple en la salida.

Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez han dicho adiós a sus opciones de luchar por el triunfo en la primera curva. Por fortuna, ninguno lamenta lesiones y podrá estar presente en la carrera del domingo.

Como precedente, la victoria de Marc en la 'sprint' donde ha vuelto a ser dominador de una prueba algo compleja por la degradación de los neumáticos, que ha dificultado la tarea a más de uno. Márquez ha sorprendido dejando una imagen muy curiosa antes de la carrera corta.

Al nueve veces campeón del mundo se le ha visto haciendo flexiones a pocos minutos de tomar la salida. En un momento en el que la calma y la tranquilidad suele reinar entre los pilotos, Márquez deja una llamativa instantánea con un calentamiento poco habitual.

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