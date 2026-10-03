Alarma en MotoGP: ojo al aviso que da después de que el neumático de Bagnaia quedara destrozado en Japón

Piero Taramasso, directo de Michelin en MotoGP, ha confirmado una prohibición de cara a la carrera de este domingo. Todo tras una imagen muy llamativa en la carrera corta en la que se ve el terrible estado en el que quedó el neumático trasero de 'Pecco' Bagnaia.

El Gran Premio de Japón ha quedado marcado durante la jornada del sábado por la victoria de Marc Márquez en la 'sprint'. El de Cervera se ha impuesto a Jorge Martín en una carrera que ha dejado varias imágenes llamativas.

Una de ellas ha sido la foto de cómo ha quedado el neumático trasero de la Ducati de 'Pecco' Bagnaia. El deteriorio de la goma era tal que se ha formado un socavón en la propia rueda dejando evidencias clara de que es peligroso pilotar con esos neumáticos.

Piero Taramasso, directo de Michelin en MotoGP, ha hablado de ello para dar explicaciones y ha comunicado que no estará permitido competir con nuemático blando en la carrera del domingo: "La gestión de los neumáticos fue clave: el impacto varió considerablemente entre los pilotos. Algunos sufrieron un blistering (ampollas) importante".

"Michelin ha retirado el neumático trasero blando de la asignación para la carrera. El medio sigue disponible, aunque requerirá una gestión cuidadosa, mientras que el trasero duro es la opción recomendada por Michelin para los pilotos que busquen mantener un ritmo sólido durante toda la carrera", asegura Taramasso en declaraciones a 'Motorsport'.

Jorge Martín ha sido muy claro sobre cómo ha sentido la degradación del neumático dejando un mensaje muy contundente: "No sé ni cómo he terminado, pensaba que no iba a poder acabar la carrera".

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