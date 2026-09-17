Así llegó el ES-Alert en pleno arranque del Barça-Racing en el Camp Nou

La alerta llegaba con el Camp Nou lleno y advertía de la "llegada de tiempo violento", pidiendo "extremar las precauciones en los desplazamientos" por "riesgo de inundaciones repentinas".

El primer ES-Alert que enviaron los sistemas de emergencias de Cataluña llegó sobre las 21:30h. A esa hora, el Camp Nou estaba lleno, a la espera de ver el F.C. Barcelona - Racing de Santander, que empezaba a la misma hora. Los asistentes recibían el aviso que les pedía que extremaran precauciones ante la llegada de "tiempo violento en las próximas dos horas".

Este era el textual del mensaje: "Alerta de Protección Civil. Red de Alerta Nacional - CECAT: Aviso de tiempo violento en el Barcelonés y el Maresme durante las próximas 2 horas. Riesgo de inundaciones repentinas. Extremad las precauciones en vuestros desplazamientos. Seguid las instrucciones de las autoridades. Si estáis en una situación de riesgo, llamad al 112".

Frente al Levante-Athletic que fue suspendido, el partido en el Camp Nou siguió adelante en medio de las fuertes tormentas y los rayos. Horas después, las fuertes lluvias dejaban un muerto a 50 km de Barcelona.

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