El jefe de Mercedes, sin respuestas tras la mala 'quali' de Russell: "Es muy difícil de entender"

Toto Wolff analiza la sesión de clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia y se muestra incrédulo ante la caída de rendimiento que ha tenido el monoplaza del inglés.

Mercedes no ha empezado con buen pie el GP de Baréin. Antonelli saldrá tercero beneficiado de la sanción a Isack Hadjar, pero George Russell marcó el octavo mejor tiempo de la sesión. Un resultado extraño que enciende las alarmas en la escudería de la estrella.

Los alemanes habían traído mejoras en el coche y, por lo visto en la sesión cronometrada, no han dado un salto adelante. Toto Wolff, su 'team principal' no encuentra las razones de ello: "Es muy difícil de entender. Está pasando algo más y tenemos que entenderlo".

"El viernes nos vimos un poco sorprendidos por un comportamiento de los coches que no habíamos visto en todo el año, pero claro, hace mucho calor y el asfalto es muy diferente al de las demás pistas", comenta el austriaco en 'Sky Sports'.

Los Libres 3 comenzaron bien para los de Brackley con Antonelli liderando. Finalmente, han sido eclipsados en 'quali' por los Red Bull y una gran vuelta de Hamilton: "Parecía que, al menos con Kimi, habíamos dado un paso adelante en la comprensión mutua. Y luego, la clasificación fue un poco como lo que habíamos visto antes, simplemente sin rendimiento".

"Ahora estamos analizando los datos y reuniendo nuestras ideas porque seguimos creyendo que la actualización funciona. Solo necesitamos entender por qué no funciona aquí", ha concluido Wolff. Sigue teniendo fe en las optimizaciones con las que permitan dominar de nuevo para que Antonelli sentencie el mundial.

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