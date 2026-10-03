La Fiscalía emiratí confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista": atacó al piloto con un "hacha de emergencia"

Pasajeros desembarcan de un vuelo de Flydubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026

Los detalles El copiloto fue inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas", según publican medios como 'CNN' o el canal saudí 'Al Arabiya'.

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai intentó cometer un atentado terrorista al atacar al piloto con un hacha de emergencia. Las investigaciones revelan que el copiloto, identificado como H.A.H, fue inhabilitado para volar en Omán por tener ideas extremistas y podría haber sido influenciado por grupos radicales en Siria. Flydubai está a la espera de los resultados oficiales de la investigación. El piloto indio Smit Machchhar, considerado un héroe, logró salvar el avión. Israel y Estados Unidos están investigando posibles conexiones del incidente con grupos extremistas.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha confirmado que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai del pasado miércoles, que conectaba la ruta Dubái y Tel Aviv, "inició la ejecución de un atentado terrorista" al atacar al piloto con un "hacha de emergencia".

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, ha señalado que "las investigaciones sobre el incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai han revelado que el copiloto inició la ejecución de un acto terrorista", según la agencia oficial de noticias emiratí, 'WAM'.

En este sentido, ha explicado que el copiloto "comenzó a ejecutar su plan durante el vuelo" cuando agredió al comandante de la aeronave dentro de la cabina utilizando "un hacha de emergencia" y que "intentó hacerse con el control de los mandos del avión".

Igualmente, el fiscal general ha subrayado que "las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del incidente, sus motivos y las conexiones relacionadas con él, además de completar las comprobaciones técnicas y el análisis de las pruebas materiales y digitales", al tiempo que ha añadido que "los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los procedimientos necesarios".

Fue inhabilitado por "ideas terroristas"

Este sábado, el canal saudí 'Al Arabiya' -al igual que medios como 'CNN'- han afirmado, citando a diversas fuentes informadas no identificadas, que el copiloto del avión que casi estrella el avión FZ1073 fue inhabilitado para volar en su nativo Omán debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas".

El copiloto -cuya identidad responde a las siglas H.A.H- abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea del país del golfo Pérsico, según 'Al Arabiya'. La fuente de 'Al Arabiya' ha añadido que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es oriunda de Siria.

Según la 'CNN', el piloto nació en Emiratos Árabes Unidos (EAU) de padre omaní y madre siria, y había vivido varios años en Emiratos. Además, una fuente israelí dijo a 'CNN' que el sospechoso llevaba trabajando para Flydubai tan solo ocho meses, y que había trabajado anteriormente para Royal Air Maroc, la aerolínea nacional de Marruecos.

Hasta el momento, Flydubai solo ha reaccionado diciendo que una investigación oficial es la que esclarecerá lo sucedido.

Lo que aún no queda claro es cómo el copiloto, que ahora se encuentra en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades, lo que supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil emiratí.

Este viernes, la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, en inglés) emiratí recalcó que no se pronunciará sobre "ningún detalle o información que circule" y que pudiera "prejuzgar" los resultados de la investigación sobre el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv.

El piloto, el héroe del suceso

En una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, el piloto indio Smit Machchhar -al que han catalogado como un héroe- recordó que sintió cómo el avión "caía en picado" en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo para salvar a los pasajeros.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes en mensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el ataque en el vuelo "fue enviado por alguien" y advirtió categóricamente de que "quien lo haya enviado lo pagará muy caro".

El mandatario apuntó, además, que el atacante "se había radicalizado islámicamente", sin dar más detalles sobre él, y reiteró que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido