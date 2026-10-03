Alcaraz explica su 'salvajada' para pasar a cuartos de Tokio: "Estaba matándome..."

El murciano firmó un un final de primer set increíble con el que le dio la vuelta al partido frente a un Matteo Arnaldi que dio mucha guerra.

Carlitos Alcaraz sigue cogiendo forma tras su dura lesión de muñeca. El murciano avanza rondas en Tokio gracias a un juego muy sólido que poco a poco le acerca a su mejor versión. No hay rastro de molestias que puedan indicar una recaída en su lesión lo que permite a Carlitos jugar tremendamente suelto.

En octavos del torneo de Tokio, Carlos se ha llevado el triunfo ante un Matteo Arnaldi que estuvo muy cerca de complicarle la clasficiación. El italiano tuvo contra las cuerdas a Alcaraz en el 'tie break' del primer set y de hecho llegó a disponer de hasta cuatro oportunidades para cerrar la manga.

Carlitos, en el momento más crucial, sacó a relucir su mejor nivel y terminó salvando esas cuatro opciones y encadenando seis puntos seguidos para apuntarse el primer set. El marcador pasó de esta 2-6 en su contra a 8-6 a su favor. Tremendo.

En declaraciones para 'Tennis TV', Alcaraz explicó cómo gestionó el juego sabiendo que estaba al borde del abismo en el primer set: "Obviamente, he intentado permanecer ahí, punto a punto. En ese momento he cambiado mi manera de jugar respecto a cómo venía jugando y ha funcionado".

"Matteo ha estado desarrollando un juego impresionante, matándome con el golpe de derecha. Estoy muy feliz de haber ganado ese primer set", ha concluido un Carlos que se medirá a Denis Shapovalov en cuartos de Tokio.

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