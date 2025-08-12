El elogio supremo de Pedro Acosta al 2025 de Marc Márquez: "Uno de los mejores de la historia"

El competidor murciano se rinde al nivel de catalán esta temporada a los mandos de la Ducati dando la clave del dominio de este, pero da un mensaje de optimismo.

Llegados a la segunda mitad de la temporada, Marc Márquez lidera con mucha autoridad la clasificación de pilotos de MotoGP. El de Cervera va directo a su séptimo mundial en la categoría reina con el que igualaría a Valentino Rossi. El techo solo lo puede marcar él.

Pedro Acosta, de KTM, se rinde a la superioridad del ilerdense en este 2025, lanzando un elogio que cautivará al '93': "Al final han juntado a uno de los mejores pilotos de la historia con la mejor moto del momento. Blanco y en botella".

"Entonces está claro que Marc está a un muy alto nivel, la Ducatiestá a un muy alto nivel y está claro que incluso a los chavales que van con su misma moto les cuesta ganarle", ha reflexionado el corredor de Mazarrón en una entrevista con 'Mundo Deportivo'.

La prueba de su dominio reside en su comparación con Pecco Bagnaia. Que todo un bicampeón del mundo como él no sea capaz de seguir el ritmo de Márquez es una prueba del nivel de pilotaje y de confianza en que está.

En las estadísticas también se refleja: ocho victorias y diez podios del catalán, frente a una y siete del turinés. Pese a esto, Acosta volvió a relucir su lado más irreverente deslizando una advertencia a Marc: "Pero, de todos modos, creo que lo difícil también se puede hacer".