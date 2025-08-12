El aviso de Jorge Martín a sus rivales para el GP de Austria: "Estoy aún más preparado"

El corredor de Aprilia enlaza su segundo fin de semana consecutivo esta temporada donde aspira a ir a más, tras recuperarse por completo de sus lesiones.

Jorge Martín afronta la segunda mitad de la temporada como una serie de pruebas de rodaje para volver a su mejor versión en 2026. A falta de diez carreras para el final, el madrileño sueña con alcanzar algún podio, o por qué no, la victoria.

Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, se subió a lo más alto del cajón en el Gran Premio de Gran Bretaña y ha conseguido dos segundos puestos en tres carreras. El italiano llega en racha para el fin de semana en Austria y el de San Sebastián de los Reyes ha lanzado un aviso al resto de sus rivales.

"Tengo muchas ganas de llegar a Austria y volver a subirme a la Aprilia. Trabajé duro este verano, fue extremadamente intenso, así que creo que estoy aún más preparado que en Brno", ha advertido el vigente campeón del mundo sobre el nivel que presentará en el Red Bull Ring.

En la República Checa, última carrera antes del parón veraniego, acabó en séptimo lugar siendo un gran resultado teniendo en cuenta la falta de confianza con la moto. Tan solo pudo realizar un test en Misano con la Aprilia oficial, tal y como aprobó la competición.

Martín ha desgranado los objetivos para lo que queda de año, tal y como recoge 'Motorsport': "Ahora el objetivo es mejorar junto con el equipo y seguir conociéndonos, porque todavía tenemos mucha temporada por delante. Seguiremos creciendo juntos para conseguir resultados lo antes posible".