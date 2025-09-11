Ferrer responde a la gran pregunta: "¿Alcaraz como Nadal? Va por buen camino, pero..."

El capitán del equipo español de la Copa Davis pide prudencia con las comparaciones: "No quiero añadirle más presión".

La comparación es inevitable: Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. El joven murciano ya suma seis Grand Slams y el mundo del tenis se pregunta cuál puede ser su techo. El capitán de España en la Copa Davis, David Ferrer, pide prudencia. Aunque está convencido de que está ante un talento brutal.

En 'Marca', Ferrer pide ir "paso a paso": "Es verdad que está en una proyección muy buena y tiene condiciones, pero las carreras son muy largas y hay muchos factores que pueden influir. Va por buen camino, pero no quiero añadir más presión. Año a año".

"Yo creo que él está muy bien cubierto a nivel emocional, a nivel familiar y a nivel de equipo técnico. Está haciendo las cosas muy bien y esperemos que siga teniendo esa misma hambre los próximos diez o quince años", dice el capitán del equipo español de la Copa Davis.

Su victoria sobre Jannik Sinner en el US Open ha sido una de las más sólidas de su carrera. Ferrer ha visto a Carlos jugando como nunca. Y destaca el saque.

"Para mí ha sido el mejor Grand Slam que ha ganado a nivel tenístico. Con esa madurez, esa pausa tenística, esa actualización de defender atacando. El saque. Si se ve el punto de partido con Casper Ruud de 2022 y el del domingo en la final con Jannik Sinner te das cuenta de su evolución en el servicio", explica el extenista español.

Y destaca que Carlitos está haciendo por mejorar temporada a temporada: "Eso demuestra que es un jugador que cada año quiere evolucionar".