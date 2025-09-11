Ahora

Asesinato de Charlie Kirk

El FBI pide la colaboración ciudadana para dar con el asesino del activista 'trumpista' Charlie Kirk

Los detalles El FBI ha compartido un link en el que cualquier persona que tenga información, fotografías y vídeos de lo sucedido puede enviárselas para, en sus palabras, "ayudar a obtener más respuestas".

El activista 'trumpista' Charlie Kirk, en una imagen de archivoEl activista 'trumpista' Charlie Kirk, en una imagen de archivoAgencia AP
La búsqueda del asesino del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello, prosigue este jueves con un llamamiento del FBI a la colaboración ciudadana para intentar esclarecer un ataque que se considera "intencionado".

"El FBI está trabajando junto con nuestros socios policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia en el fatal tiroteo de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", indicó el FBI en X. El Buró Federal de Investigaciones compartió un link en el que cualquier persona que tenga información, fotografías y vídeos de lo sucedido puede enviárselas para, en sus palabras, "ayudar a obtener más respuestas".

El formulario compartido pide el nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona que colabore, y da la opción de enviar archivos y de precisar por escrito los datos de los que se dispone.

"Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio"

Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario. Nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, y fue asesinado de un disparo en un evento al aire libre en un campus universitario de Utah.

La policía detuvo el miércoles a dos personas consideradas sospechosas, pero las liberó después al considerar que no estaban relacionadas con el tiroteo.

"Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado. Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación", ha afirmado el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que comparte con el FBI el liderazgo de las pesquisas.

