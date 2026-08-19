"Es el elegido y no era nuestro plan perderlo": KTM lamenta la marcha de Pedro Acosta

Pit Beirer ha analizado el difícil momento de resultados que está atravesando la empresa KTM en todas sus disciplinas, además de la pérdida de Pedro y el futuro de la escudería.

KTM es la escudería de MotoGP que cuenta con "la estrella emergente de este 'paddock'", así lo ha afirmado su director, Pit Beirer, que ha comentado la situación de la marca, Pedro Acostay la novedosa dupla que estrenará la 850cc el año que viene en el lugar del murciano y Brad Binder.

"Toda mi gente ha hecho un trabajo increíble, la presión estaba ahí. Aun así, todos siguieron trabajando, y pudimos conseguir muchos títulos, muchas victorias y seguir sanos y vivos en MotoGP. Pero, por supuesto, no estamos contentos con los resultados de hoy", inició el alemán. Beirer quiso destacar el "liderazgo" de KTM en "otras disciplinas" del motor, pero asegura que "tienen que triunfar en MotoGP".

Luego, para, 'GPOne', analizó el gran movimiento de este mercado de pilotos, la salida de Acosta a Ducati para acompañar a Marc Márquez: "Nosotros lo hicimos todo bien. Tuvimos buen ojo para el chico adecuado. Es el elegido y no era nuestro plan perderlo. Peleamos con fuerza para mantenerlo con nosotros pero tenemos que respetar de verdad su decisión". Y a continuación explicó un tramo durante la temporada pasada que podría haber minado la confianza del piloto en su equipo.

"La crisis de KTM juega un papel. Se produjo un daño que no pudimos reparar en el 2025, donde tuvimos que correr más de media temporada con el material antiguo. No pudimos entregarle la moto nueva como le habíamos prometido. Tenemos que aceptar que no fuimos lo bastante buenos en ese momento como para darle la confianza para quedarse", añadió Beirer.

Sin Acosta, pero "ilusionados" por el futuro

Para el año que viene, KTM contará con la habilidad y la experiencia de Álex Márquez y Fabio di Giannantonio: "Hemos formado a un piloto fantástico para Ducati así que es justo que nosotros recibamos también algunos pilotos fantásticos de Ducati. Estoy muy, muy contento, orgulloso e ilusionado de que estos dos chicos hayan decidido venir".

"Demuestra también que no solo tenemos que intentar retener lo que tenemos: también hay otros que nos miran, que nos dan su confianza y vienen. Estos dos chicos vienen y sentimos que tenemos una responsabilidad muy, muy grande de hacerlos felices y de que puedan rendir", concluyó Beirer, tambien acordándose de Acosta, pero con la mirada puesta en un ilusionante 2027 para KTM.

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