Rafa Jódar contra Flavio Cobolli en el Masters 1000 de Cincinnati: horario y dónde ver en TV

"El ranking es secundario": Rafa Jódar resta importancia a la clasificación y se fija en Cincinnati

El de leganés ya está en octavos de final, donde se medirá a un 'top' 10 por un puesto en la siguiente fase.

Gran solvencia la de Rafa Jódar para seguir avanzando fases en el Masters 1000 de Cincinnati. El leganense se sitúa ya en octavos de final tras derrotar con autoridad al chileno Alejandro Tabilo por un contundente 6-2 y 6-1, confirmando el excelente momento de forma que atraviesa en la gira norteamericana sobre pista rápida.

El tenista italiano Flavio Cobolli, actual número nueve del ranking ATP, será su próximo rival en busca de una plaza en los cuartos de final. Jódar, consolidado en el undécimo puesto global, llega con la moral muy alta tras sus brillantes semanas en Washington y Montreal. Un escenario que le permite soñar de lleno con la clasificación para las ATP Finals.

Justo después de Cincinatti, tendrá lugar el US Open, último 'Grand Slam' restante en 2026. Los tenistas buscarán llevar su tenis al mejor nivel posible mientras la presencia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, ausentes en Ohio, aún está por confirmar.

Horario y dónde ver en TV

Sin embargo, el duelo de octavos de final entre Jódar y Cobolli se disputará este miércoles 19 de agosto a las 17:00 hora española, en el segundo turno de la pista central. El partido se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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