El agradecimiento de Pedro Acosta a Ducati: "A pesar de no haber ganado todavía..."

El piloto murciano es la apuesta personal de Ducati para ser el compañero de Marc Márquez a partir de la temporada que viene.

Pedro Acosta y Marc Márquez serán compañeros en Ducati a partir del curso que viene. Un auténtico 'Dream Team' en MotoGP. El gran campeón de la categoría reina y el joven llamado a marcar una nueva época.

En una entrevista a 'Motorsport', Acosta ha dado las gracias a Ducati por su confianza: "Estoy muy agradecido a Ducati por dejarme formar parte de su proyecto, a pesar de no haber ganado todavía una carrera en MotoGP".

"Necesitaré tiempo para adaptarme a un taller completamente italiano, después de pasarme seis años en KTM. Estoy ante un capítulo completamente nuevo, de modo que no tengo presión. Por suerte estaré allí, al menos, dos años", dice el joven murciano, que sigue buscando esa ansiada primera victoria con KTM.

Le da confianza que Ducati le haya firmado por dos años: "Tendré tiempo para coger el ritmo en el primero, y ver qué pasa en el segundo".

Ha comenzado la cuenta atrás. Marc y Pedro juntos, seguramente con la mejor moto de la parrilla. Seguro que habrá muchas luchas.

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