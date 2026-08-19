Trump aplaza tres días los aranceles del 50% a Canadá tras alcanzar un principio de acuerdo

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dialoga con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca

Los detalles Trump suspende temporalmente los aranceles del 50% a Canadá mientras ambos países ultiman un acuerdo que incluye la posible reanudación del oleoducto Keystone XL entre Estados Unidos y Alberta.

Estados Unidos y Canadá han acordado aplazar tres días la entrada en vigor de los aranceles del 50% anunciados por Donald Trump, mientras ultiman los detalles del acuerdo. Trump ha decidido "suspender" los aranceles tras llegar a un principio de acuerdo con Canadá, pendiente de documentación. Uno de los puntos clave es la posible reanudación del oleoducto Keystone XL, proyecto paralizado durante la presidencia de Biden. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha destacado las "intensas conversaciones" para resolver las tensiones comerciales y aportar beneficios a ambos países, aunque reconoce que aún queda trabajo por hacer. Los aranceles afectarían a productos como el vino y el cemento, con un impacto económico de 20.000 millones de dólares. Washington justificó los gravámenes por trato discriminatorio hacia productos estadounidenses, mientras Carney denuncia estas medidas como amenazas a la soberanía canadiense.

Estados Unidos y Canadá han alcanzado un principio de acuerdo que permitirá aplazar durante tres días la entrada en vigor de los aranceles del 50% anunciados por Donald Trump. El presidente estadounidense ha confirmado que la medida, que estaba prevista para este jueves, queda en suspenso mientras ambos países ultiman los detalles del pacto.

Trump ha explicado en sus redes sociales que ha decidido "suspender" los aranceles durante tres días después de que Washington y Ottawa hayan llegado a un acuerdo, a falta de cerrar la documentación. La decisión llega después de semanas de tensiones comerciales entre ambos países.

Uno de los puntos del acuerdo sería la reanudación del proyecto del oleoducto Keystone XL, que conectaría Nebraska, en Estados Unidos, con Alberta, en Canadá. Trump ha celebrado el posible regreso de una infraestructura que, según ha recordado, fue paralizada durante la presidencia de Joe Biden. "Podría resurgir de entre los muertos", ha afirmado el mandatario.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también ha confirmado el aplazamiento y ha destacado que las últimas semanas han estado marcadas por "intensas conversaciones con Estados Unidos" para resolver las cuestiones comerciales pendientes y aportar mayor seguridad y beneficios a empresas, trabajadores, agricultores y familias canadienses.

Carney ha reconocido que se han producido "avances sustanciales", aunque ha advertido de que todavía queda trabajo por hacer. Mientras continúan las negociaciones con Washington, ha asegurado que Canadá seguirá centrada en reforzar una economía "más fuerte, más independiente y más competitiva".

Los aranceles planteados por la Administración Trump afectarían con un 50% a productos canadienses como el vino, los palos de hockey y el cemento, además del sector del automóvil. El impacto económico de estas medidas podría alcanzar los 20.000 millones de dólares (17.280 millones de euros).

Washington justificó los nuevos gravámenes alegando un trato discriminatorio de Canadá hacia determinados productos estadounidenses, entre ellos automóviles, alcohol y productos lácteos. Precisamente estos sectores podrían ocupar un lugar central en las negociaciones entre ambos gobiernos.

Por su parte, Carney ha denunciado que las medidas anunciadas por Trump forman parte de una serie de "acciones comerciales unilaterales" de Estados Unidos que considera también "medidas y amenazas a la soberanía canadiense".

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