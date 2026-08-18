Ducati destaca dónde Marc Márquez es "imposible de copiar"

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Gigi Dall'Igna, director general de los de Borgo Panigale, ha ensalzado la habilidad del ilerdense en las curvas a izquierdas.

Gigi Dall'Igna ha concedido una entrevista a 'MCNews' en la que ha analizado el estilo de pilotaje de sus pilotos con las 'armas' que les ofrece.

Tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio llevan la GP26, pero el italiano afirma que aún llevando la misma moto, es imposible que puedan pilotar igual.

"Cada piloto tiene un estilo diferente. Aunque intenten imitarse entre sí (mirando la telemetría), es imposible de replicar al 100%", ha señalado.

Y ahí es cuando ha puesto en valor a Márquez: "Por poner un ejemplo, el estilo de pilotaje de Marc Márquez en las curvas a izquierdas es imposible de copiar".

Se trata de un caso algo distinto al de su compañero: "Y a veces es imposible copiar a Pecco (Bagnaia) en la zona de frenada. Existen áreas en las que algunos competidores rinden mucho mejor que los demás".

Por último, sobre Di Giannantonio, Gigi ha apuntado que "es uno de los mejores en velocidad en curva". Está claro quién es la 'niña bonita' del gurú de Ducati.