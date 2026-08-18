La ilusión del jefe de Marc Márquez por las nuevas normas de MotoGP: "Para un ingeniero..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, está encantado con el reto que empieza el año que viene con las nuevas normas de la categoría reina.

Todo cambiará en MotoGP con las nuevas normas de 2027. Un nuevo reglamento que se convierte en un desafío enorme para los ingenieros. Y Gigi Dall'Igna, ingeniero de Ducati y jefe de Marc Márquez, está encantado de aceptar el reto.

En una entrevista a 'MCNews', el gurú de la marca de Bolonia habla de los cambios que se introducirán en las motos. Ducati siempre es una marca a seguir y Gigi es 'culpable' de eso.

"Cuando puedes empezar desde una hoja de papel completamente nueva, para un ingeniero esto es el mejor juguete que puedes tener", dice un emocionado Dall'Igna en medio del parón veraniego.

El límite presupuestaria aterriza en MotoGP tal y como ocurre en la Fórmula 1: "El control de costes es realmente importante en este momento, tenemos que encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el coste".

Uno de los cambios importantes que llegará a la categoría reina será la introducción de la IA. Así lo explica Gigi: "Hay algunos aspectos de la moto que se entienden mejor con IA que con un modelo físico normal. En otras áreas somos más precisos si usamos IA".

Es uno de los ingenieros con más prestigio de toda la parrilla. Y Marc Márquez confía en él para volver a tener la mejor moto y seguir peleando por mundiales. Aunque de momento se centra en un 2026 en el que las Aprilia son las que están dominando.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido