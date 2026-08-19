Suspenden a Nick Kyrgios por dar positivo en cocaína: "He cometido un error enorme..."

El tenista dio positivo en cocaína en un test durante el Abierto de Mallorca del mes de junio: "Pido perdón".

El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido por la Agencia Internacional de Integridad, en el marco del Programa Antidopaje del Tenis, por la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra realizada hace un mes y por la que está sancionado desde el 4 de agosto.

Kyrgios, de 31 años, proporcionó una muestra durante un evento ATP 250 en Mallorca el 22 de junio de este 2026 y unos días después, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

Debido a la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria y está vigente desde el 4 de agosto de 2026.

"Quería que lo supierais primero por mí. Hace poco di positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un error enorme y asumo toda la responsabilidad", dice en la nota el tenista australiano.

"Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", dice.

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