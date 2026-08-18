Nuevo lío de Puente en redes: responde a Ayuso con un "fascistas, vosotros sois los terroristas" y el PP rescata otra vez a ETA entre críticas

¿Qué ha dicho? "Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el Gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar", asegura la presidenta madrileña.

El ministro Óscar Puente ha generado controversia al responder en redes sociales a unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno de permitir la entrada de terroristas en Ceuta y calificó a Pedro Sánchez de traidor. Puente replicó con el cántico "¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!", lo que provocó críticas del PP, incluyendo al senador Alfonso Serrano, quien insinuó que el lema se usaba en manifestaciones abertzales durante los atentados de ETA. También se pronunció la hermana de Miguel Ángel Blanco, acusando al Gobierno de blanquear a quienes no condenaron a ETA. El cántico ha sido utilizado en diversas manifestaciones recientes.

Parece que el ministro Óscar Puente siempre saca tiempo libre para responder y opinar, hasta estando en pleno verano. Tras recuperar la polémica fotografía de Felipe VI con el ultra agitador Javier Negre, ha escogido un nuevo objetivo: Isabel Díaz Ayuso. Puente ha entablado un nuevo enfrentamiento político con Ayuso y, en esta ocasión, lo ha hecho por unas declaraciones de la presidenta madrileña

Porque, en su intento de desviar el foco del ático comprado y puesto rápidamente a la venta tras hacerse público, Ayuso ha acusado hasta al presidente del Gobierno. Para la popular, Pedro Sánchez es el culpable de todo. También de dejar que en Ceuta "nos invadan muchos terroristas".

"Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista", ha empezado diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid para, acto seguido, hilar la idea del terrorismo con la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

"El Gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar", ha asegurado Ayuso. Y ha llegado a una conclusión: "Por lo tanto, Sánchez no es solo un irresponsable, sino que también es un traidor".

La primera consecuencia, tras este como poco extraño discurso de Ayuso: Óscar Puente ha contestado en redes sociales. El ministro de Transportes ha elegido para ello un cántico: "¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!".

Rápidamente han salido a la carga varios cargos del PP para reprocharle a Puente el uso de ese lema, asegurando que es un "miserable" si sabe cuál es su origen y aún así lo utiliza. Uno de ellos ha sido el senador Alfonso Serrano que, sin ser explícito, ha aludido a que el cántico se utilizaba en manifestaciones abertzales cuando ETA mataba.

También la hermana de Miguel Ángel Blanco y diputada del Partido Popular ha acusado al Gobierno de blanquear a quienes "jamás condenaron los asesinatos de ETA".

Lo cierto es que el lema al que hace referencia Óscar Puente lo hemos podido escuchar recientemente en todo tipo de manifestaciones de diferentes índoles. Desde movilizaciones feministas, pasando por independentistas y hasta entre las protestas de simpatizantes del PSOE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido