Elogio de Aprilia a Bagnaia y....¿'palo' a Ducati?: "Es un muy fácil confiar..."

Fabiano Sterlacchini, director técnico de la escudería, ha analizado la llegada del turinés en 2027 dejando claro la confianza que tienen puesta en él. Algo que puede que 'Pecco' ya no encuentre en Ducati.

'Pecco' Bagnaia ha protagonizado uno de los grandes movimientos del mercado de pilotos en MotoGP. El italiano pondrá fin en 2027 a toda una trayectoria en la fábrica Ducati para recalar en la que probablemente esté siendo la escudería más fuerte de esta temporada, Aprilia.

Bagnaia certifica así un movimiento que es consecuencia del fichaje de Pedro Acosta por Ducati. El murciano formará dupla con Marc Márquez en lo que parece que podría ser una pelea por el título dentro del propio 'box' de la escudería boloñesa.

'Pecco', por su parte, intentará que esa pelea se extienda a tres bandas. El turinés lleva dos temporadas generando muchas dudas e inconsistencia sobre el asfalto y con la Aprilia quiere volver a ganar.

Fabiano Sterlacchini, director técnico de Aprilia, está convencido de que puede hacer. De hecho, el directivo italiano no ha dudado en deshacerse en elogios hacia su futuro piloto. Incluso manda un mensaje que parece llevar un segundo significado hacia Ducati.

"Nuestro secreto es nuestro mejor negociador, que es Massimo. Él es realmente bueno para convencer a la gente de que crean en el proyecto. Además, es súper fácil tener confianza en Pecco, porque al final es tres veces Campeón del Mundo", asegura Fabiano en declaraciones para la web oficial 'MotoGP'.

Aún así, desde la escudería veneciana entiendes que no está en su mejor forma: "Ahora está enfrentándose a un mal momento, no está en un momento fantástico como en 2021, 2022, 2023 y 2024, pero esto es la norma. A veces sucede en este deporte y lo importante es encontrar una nueva energía con un nuevo proyecto y empezar a enfrentar otro desafío de tu vida".

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