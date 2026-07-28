Zidane, nuevo seleccionador de Francia

La leyenda gala, que no entrenaba desde que dejase el Real Madrid en 2021, ha sido presentado este martes como nuevo seleccionador de 'Les Bleus'.

Tras la derrota en semifinales del Mundial contra España, que se suma a la de la Eurocopa de 2024 también frente al combinado de Luis de la Fuente, Francia tomó la decisión de zanjar la etapa de Deschamps al frente de la selección.

Didier se despide habiendo ganado un Mundial y una Nations League en 12 años y deja su puesto a Zinedine Zidane.

El técnico galo, que lleva sin entrenar desde que dejase el Real Madrid en 2021, tiene ante sí el gran reto de su carrera y con el que siempre ha soñado.

Campeón de la Eurocopa y del Mundial con 'Les Bleus', Zidane debutará el 25 de septiembre ante Turquía en la liguilla de la Nations League.

Su primer partido en suelo francés será contra Italia, selección ante la que cerró su etapa como futbolista en la final del Mundial de 2006, donde terminó expulsado tras propinarle un cabezazo en el pecho a Materazzi.

"Hoy es una continuación para mí, un sueño hecho realidad. Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa. Es lo único que quería hacer. Lo supe desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta. Voy a darlo todo para que este equipo siga ganando, eso es lo único que me motiva", ha señalado en rueda de prensa.

"Es una inmensa alegría. Estoy feliz con lo que me está pasando. No tengo palabras. Me contengo porque tengo muchas emociones dentro. Estoy listo para el desafío", ha añadido 'Zizou'.

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