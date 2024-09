Tras la cancelación del Gran Premio de Kazajistán, MotoGP decidió cubrir el cupo de la carrera asiática repitiendo cita en Misano 15 días después del GP de San Marino.

De hecho, en el circuito italiano se realizaron este lunes los test. Tras los mismos, y a pesar de ganar la carrera del domingo, Marc Márquez explicó que le perjudica repetir escenario dos semanas después de su victoria.

Según el ilerdense, tendrá menos capacidad de "improvisación" en un fin de semana en el que la clasificación será clave ya que está todo "muy apretado".

"La clasificación del sábado será muy importante. En esta segunda cita en Misano va a estar todo muy apretado y uno de mis puntos fuertes de pilotaje es llegar a un circuito e ir rápido de golpe", explicó.

"Tener dos carreras seguidas en un mismo circuito no me beneficia, a mí me va mejor la improvisación y como se ha visto en el test todo está muy apretado", añadió.

Eso sí, a pesar de no estar contento con la doble cita en Misano, Marc Márquez señaló qué dos citas de las que restan del calendario tiene marcadas en rojo. ¿Habrá Mundial?