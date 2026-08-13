"El ranking es secundario": Rafa Jódar resta importancia a la clasificación y se fija en Cincinnati

El tenista español no pone importancia a su notable situación en el ranking ATP, después de ascender al top 20, y pone la mira en el próximo Masters 1000 y el US Open.

No pudo ser. Rafa Jódar no disputará este viernes la final del Masters 1000 de Canadá, después de haber perdido esta madrugada su encuentro ante Brandon Nakashima (6-7, 4-6). El tenista español fue incapaz de superar al estadounidense, que supo interceptar cada golpeo y devolvérselo de la forma más complicada.

A pesar de que no podrá jugar su tercera final como tenista profesional, Jódar demostró una vez más su excelente juego y dejó varias reflexiones acerca de su desempeño en Montreal. "Estoy haciendo las cosas bien junto a mi padre y mi entorno, y sólo estoy intentando seguir mi propio camino", comentó Rafa, tras el partido.

Además, el de Leganés fue preguntado acerca de su posición en el ranking ATP, la cual ha pasado de entrar de forma sorpresiva a comienzos de año en el top 100 a ser el top 11 del mundo en ocho meses, con una progresión excepcional. "No intento subir en el ranking, creo que eso es secundario, y es algo que no debería ser prioritario o un objetivo", aclara Jódar.

Pese a ello, el español ya ostenta una buena plaza en la clasificación, la cual probablemente cambie si obtiene un buen resultado en el Masters 1000 de Cincinnati, donde debuta este sábado con el horario aún por confirmarse, y en el US Open.

"Mi objetivo es el mismo: mejorar, descubrir todos los torneos en mi primer año en el circuito y jugar muchos partidos, si es posible con los resultados. Mi objetivo es disfrutar en la pista y todos los torneos que son nuevos para mí", ha concluido Jódar.

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