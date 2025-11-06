Carlos Alcaraz, a por el número 1: este es su duro camino en las ATP Finals

El murciano, que debe ganar tres partidos para acabar el año como cabeza de ranking, ha quedado encuadrado con Djokovic, Fritz y De Miñaur.

Carlos Alcaraz, tras la debacle en París, tiene claro qué debe hacer en las ATP Finals de Turín para terminar el año como número 1 del mundo.

El murciano se aseguraría la cabeza del ranking si gana tres partidos a lo largo de la Copa de Maestros.

En el caso de que caiga antes de tiempo, Alcaraz también podría recuperar el número 1 si Jannik Sinner no revalida el título de campeón.

El sorteo no ha sido favorable para Carlitos, que ha quedado encuadrado en el grupo Jimmy Connors junto a Taylor Fritz (4), Novak Djokovic (5) y Alex de Miñaur (7).

Por el otro lado, en el grupo Bjorn Borg, Sinner jugará seguro contra Alexander Zverev (3) y Ben Shelton (6).

Queda por conocer quién será el octavo clasificado, ya que la lucha está entre Felix Auger-Aliassime (8) o Lorenzo Musetti (9), que se encuentra disputando el ATP 250 de Atenas.

Los dos primeros de cada grupo jugarán contra los segundos del grupo contrario en semifinales para dirimir quiénes se enfrentarán en la gran final en Turín.