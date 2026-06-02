La sorprendente comparación de Pedro de la Rosa: "Newey es nuestro Gaudí"

El expiloto de F1 y embajador de Aston Martin habla sobre la temporada del equipo británico antes del GP de Mónaco del próximo fin de semana.

La temporada de Aston Martin no está siendo como se esperaba. El equipo británico no ha conseguido poner en pista un coche competitivo, y eso ha hecho que tras cinco rondas, los de Silverstone no hayan sumado ningún punto y estén últimos en el Mundial de Constructores.

Ahora, la temporada llega a uno de los grandes premios más especiales: el GP de Mónaco. Mientras tanto, Aston Martin sigue trabajandoen tener un coche competitivo que pueda pelear en la zona media. Sin embargo, todo parece indicar que la cita en el principado volverá a ser complicada para el equipo de Fernando Alonso.

Así lo ha explicado Pedro de la Rosa, expiloto de F1 y embajador de Aston Martin. "Será un gran premio difícil, ya habéis visto cómo ha comenzado la temporada, pero tengo que decir que tenemos una gran inversión detrás", comentó de la Rosa, según recoge 'SoyMotor'.

Además, el expiloto de F1 ha hablado sobre los planes de futuro de Aston Martin en un acto frente a la Sagrada Familia, dónde ha realizado una curiosa comparación entre Adrian Newey y Antoni Gaudí: "Cuando estaba aquí sentado y veía esta obra impresionante de Gaudí, un arquitecto que si no es el mejor del mundo, es disruptivo, pensaba que nosotros tenemos nuestro Gaudí, que es Adrian Newey".

La realidad es que ahora mismo, mucho tienen que cambiar las cosas en el equipo británico para poder pelear por algo más, aunque de la Rosa confía en los planes a futuro el equipo: "Creo que será un periodo complicado, pero tenemos un proyecto de futuro espectacular".

"Los equipos son personas y tenemos personas muy fuertes y herramientas espectaculares. Ahora hay que tener un poco de paciencia. Poco a poco, a lo largo del verano, iremos sacando la cabeza", concluyó el español de 55 años.

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