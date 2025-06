Ducati no entiende el rencor de Italia a Marc Márquez por su 'guerra' con Valentino Rossi

"Me salió del corazón pedir que no pitaran a Marc"

"¡Callaos, es rojo!": así de contundente se mostró Davide Tardozzi el sábado tras la sprint después de que la afición italiana abucheara a Marc Márquez a pesar de haber ganado en 'casa' de la marca.

En declaraciones a 'As', el jefe de Ducati explicó por qué lo hizo y aseguró que no le parece "justo" que los tifosi piten al de Cervera por la batalla que mantuvo con Valentino Rossi y lo ocurrido en Malasia 2015.

"Me salió del corazón pedir que no pitaran a Marc y me pareció lo normal, porque hizo una grandísima carrera y silbarle por lo que pasó hace diez años no me parece justo. Pero me hubiera parecido así con el que fuera. Es injusto", señaló.

Eso sí, el domingo se contuvo: "Esta vez no hice nada. Creo que mi gesto del sábado generó grandes discusiones en las redes sociales y creo que la gente al final entiende y, con la carrera que ha hecho el domingo, Marc merecía aplausos y no silbidos".

Tras el gesto de Tardozzi, Márquez agradeció públicamente a su jefe el gesto de apoyo y no quiso incidir en lo ocurrido con Rossi en el pasado.