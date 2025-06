La tajante respuesta de Marc Márquez al gesto del jefe de Ducati mandando callar a los tifosi

Marc Márquez vivió ciertos momentos agridulces durante el Gran Premio de Italia disputado en Mugello este fin de semana.

Tras su victoria en la sprint, el público local, que no olvida su rivalidad con Valentino Rossi, abucheó al ilerdense.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, rápidamente se dirigió a ellos y les mandó callar: "¡Callaos! ¡Es rosso!".

La escena, a pesar de ganar la carrera larga, se volvió a repetir, y en rueda de prensa Marc quiso agradecer el gesto de su jefe.

"Al final, [los pitos] son algo que no podemos controlar, que yo no puedo controlar. Pero aprecio y agradezco mucho el gesto de Davide Tardozzi. Él, al final, en este caso me está defendiendo a mí, pero está defendiendo a los pilotos de Ducati", señaló.

Ya en declaraciones a 'TNT Sports', el de Cervera fue aún más contundente: "Al final, esto es deporte y respetamos todas las decisiones. Pero al final, si eres un aficionado real de las motos, puedes apoyar a tu piloto, puedes corear el nombre de Pecco todo el tiempo, y esto es bueno, me gusta, porque él es el héroe local".

De hecho, aseguró que aquellos que le pitan no son "fans reales": "Pero esa gente que me abuchea a mí, o a Alex porque su apellido es 'Márquez', o a la bandera española porque yo soy español, eso no tiene sentido y no son fans reales de MotoGP".