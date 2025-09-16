Bagnaia reconoce que a Ducati se le está acabando la paciencia con él

El compañero de Marc Márquez ha asegurado que "está claro que tampoco están contentos" después de los malos resultados cosechados esta temporada.

PeccoBagnaia sumó un cero en el Gran Premio de San Marino por segunda vez en lo que va de temporada y, de hecho, ni siquiera atendió a los medios de comunicación en la carrera de 'casa'.

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, no dudó en darle el enésimo toque de atención a su piloto, que parece haber tocado fondo en términos de confianza.

"Yo también he perdido la paciencia, al igual que los aficionados de Pecco. Creo que es normal decir estas cosas cuando no se obtienen resultados", señaló.

Pues bien, tras una jornada de test este lunes en la que Casey Stoner estuvo muy encima de Pecco, a Bagnaia le preguntaron por las palabras de su jefe.

En primer lugar, el compañero de Marc Márquez trató de quitarle hierro al asunto: "Ellos están luchando tanto como yo, trabajan muy duro para intentar darme lo que necesito".

Sin embargo, reconoció que poco a poco se les agota la paciencia: "Está claro que ellos tampoco están contentos, es cierto que no están contentos, les gustaría ver a sus pilotos primero y segundo, en cambio en las tres últimas carreras he sido octavo, noveno y séptimo, y el domingo me caí".