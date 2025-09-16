Si llega a meter eso se cae el Bernabéu: Mastantuono roza el gol 'maradoniano' ante el Marsella

El joven extremo argentino, titular ante el conjunto francés, se fue de hasta tres rivales en medio palmo de área y cerca estuvo de convertir un golazo.

Con 1-1 en el marcador tras el tanto inicial de Weah y el empate posterior de Mbappé desde el punto de penalti, Franco Mastantuono estuvo cerca de hacer temblar los cimientos del Santiago Bernabéu.

Rozando el minuto 30 de encuentro, Rodrygo se la cedió al joven argentino en el vértice izquierdo del área y, tras levantar la cabeza, el ex de RiverPlatetiró una pared perfecta con Kylian para dejar en el camino a dos rivales.

Ya dentro del área tras controlar el esférico, con un sutil toque dejó a otros dos defensores en el camino y con una nueva caricia al balón se libró del último para quedarse cara a cara con Rulli.

El exportero del Villarreal, que veía que su compatriota venía lanzado, salió al borde del área pequeña para tapar un disparo forzado del '30' blanco.

El Bernabéu, a pesar de la ocasión perdida, reconoció el esfuerzo de Mastantuono con una fuerte ovación.

El feudo madridista ya tiene nueva 'niña bonita' que, además, se ha convertido en el futbolista extranjero más joven en debutar en la Champions League con el Real Madrid. Casi nada con 18 años, un mes y dos días.