Ducati, consciente de lo que le espera en 2025 con Márquez y Bagnaia: "Ambos son..."

Por muy favorita que sea Ducati la temporada que viene, la escudería tendrá una labor muy complicada lidiando con dos campeones del mundo en el 'box'. Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia son conscientes de que están en el lugar perfecto para conquistar el título. Ese factor, y que ya saben lo que es coronarse en la categoría reina, les convierte en máximos rivales.

Es por ello que eso deja a Ducati en una situación algo delicada. No en el presente si no en un posible futuro en el que tenga que tomar alguna decisión de equipo que pueda perjudicar a alguno de sus dos pilotos. Suponiendo que ambos lucharán por el mundial, no sería de extrañar que se diera alguna situación a lo largo de la temporada que viene que pusiera entre la espada y la pared a Ducati.

Sin embargo, en la fábrica italiana están mentalizados de lo que le espera. Claudio Domenicali, CEO de Ducati, asegura en el documental de 'DAZN', "La vida en rojo", que es consciente de que su pilotos irán a por todo: "Ambos son campeones y ambos quieren ganar. Al final, ganará el mejor, creo que es lo mejor".

Será la batalla más esperada. Márquez llega como el 'nuevo' teniendo en cuenta la cantidad de años que lleva Bagnaia en Ducati. Aún así, el de Cervera sigue teniendo el cartel de favorito viendo el nivel mostrados esta temporada con la Ducati 23.