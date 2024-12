Jorge Martín elige a su favorito para 2025: ¿Marc Márquez o Pecco Bagnaia?

"No te voy a engañar..."

Pocos, por no decir prácticamente nadie, duda de que Ducati vaya a tener la mejor moto de la parrilla de MotoGP en 2025.

Marc Márquez y Pecco Bagnaia liderarán a los de Borgo Paniale hacia un nuevo título y, tras lo visto este y el pasado año con el italiano y Jorge Martín, ya se empieza a elucubrar sobre si habrá número 1 en el garaje rojo y sobre quién es el gran favorito para llevarse la corona.

Esta cuestión se la han trasladado a Martín, vigente campeón y nuevo piloto de Aprilia, durante una entrevista en 'Marca'.

El de San Sebastián de los Reyes pone a Bagnaia como favorito, pero manda un aviso sobre lo que ha visto en Marc.

"Al final, el que ha quedado por delante es Pecco. Entonces, yo veo favorito a Pecco. Pero, sí que no te voy a engañar, yo, al final, veo los datos y he visto cosas en Marc que hay veces que dices: 'Joder, para cómo le corre la moto aquí, está yendo muy rápido'", ha explicado.

"Que no es siempre, ha habido un par de carreras, sobre todo Tailandia y Malasia, que no sé por qué, su moto corría menos. Incluso lo he hablado con él, pero el tío lo intentaba y lo intentaba y, al final, ha hecho grandes carreras", ha añadido.

"Entonces, creo que con la GP25, seguro que tiene ahí un margen de mejora, pero creo que Pecco está a un nivel muy difícil de llegar. Once victorias son una locura y, ahora mismo, después de ganar dos títulos consecutivos y ser subcampeón en este año, ahora mismo es el favorito", ha zanjado.

Mientras tanto, en Ducati no quieren hablar de favoritismos. Marc Márquez reconoce que el líder debe ser Bagnaia por su experiencia con la moto, pero Pecco asegura que no habrá ningún número 1 en el equipo.