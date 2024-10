Aston Martin es el equipo del futuro. Es una frase que ha repetido Fernando Alonso desde la presentación de Adrian Newey como gran ingeniero de la escudería. Porque no es sólo él, también otros fichajes muy importantes y la llegada de los motores Honda.

Precisamente el presidente de Honda, Koji Watanabe, ha expresado en 'Motorsport' que esperan poder construir el mejor coche del mundo para hacer a Fernando Alonso tricampeón de la Fórmula 1.

"Nos complace ver que Aston Martin está dando pasos firmes para reforzar su competitividad como equipo. Nos anima mucho que hayan solidificado su estructura de gestión, incluida la implicación de Newey", dice el japonés, celebrando la llegada del ingeniero más lureado de la historia.

Y no es la primera vez que trabajará con Adrian. Ya lo hizo en Red Bull con un resultado enorme: "He trabajado con Newey antes, y tiene una pasión increíble por construir coches rápidos. Aunque nosotros construimos las unidades de potencia y ellos el chasis del coche, hay veces en que nuestras visiones no siempre coinciden".

"Con Newey ahora en Aston Martin, espero que surjan retos similares, pero espero que esto lleve al equipo Aston Martin Honda a convertirse en el mejor del mundo. Estamos preparados para algunos conflictos", explica el gran jefazo de los motores Honda.

Reconoce que puede haber "conflictos" entre el equipo de chasis y el equipo de motores, pero tiene plena confianza en el futuro: "Podemos conseguir crear el mejor coche del mundo".

Newey empezará a trabajar activamente en Aston Martin a partir de marzo de 2025. Por lo que el gran objetivo de la marca será ese nuevo reglamento del año siguiente. Quizá la última oportunidad de Fernando para volver a ser campeón del mundo de la Fórmula 1.