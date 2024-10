Son tres carreras las que quedan de mundial de MotoGP: Tailandia, Malasia y Valencia. Y la diferencia entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia es de apenas veinte puntos. La tensión es total. Y a Enea Bastianini le han preguntado si ha recibido alguna directriz por parte de Ducati.

Pero ha dejado claro que no, que no tiene ningún mensaje. "No, no... Nada", ha dicho en la previa del Gran Premio de Tailandia de este fin de semana.

Enea es cuarto en el campeonato y reconoce que ha pasado muy malos momentos: "Seguramente he cometido demasiados errores, pero también está el hecho de que al principio de la temporada no éramos demasiado constantes, aún no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo".

"A medida que avanzó la temporada, todo fue un poco más fácil. Como se suele decir, llegamos un poco tarde, aunque habría sido difícil en cualquier caso, porque Martín está realmente en plena forma en estos momentos y va fuerte en todas partes. Incluso estando en mi mejor momento, me habría resultado muy difícil", ha explicado el piloto italiano, que trata de alcanzar a Marc Márquez en la clasificación.

En Australia fue quinto, por detrás de los tres grandes y también de Fabio Di Giannantonio: "Hablaremos e intentaremos entender qué es lo que no ha funcionado, porque el domingo por la mañana estábamos bien y luego no tocamos nada. En la sprint era prácticamente la misma moto, así que lo que pasó fue un poco peculiar".

"En la carrera de Phillip Island algo no funcionó como el sábado, y no entendimos por qué. Por lo demás, estamos en buena forma", cerró Bastianini.