El Gran Premio de Australia se convirtió en una prueba del dominio que puede volver a ejercer Marc Márquez sobre el mundial de MotoGP. Ni su error en la 'sprint' ni el 'incidente'con el 'tear-off' fueron capaces de arrebatarle un ritmo que era muy superior al del resto de pilotos.

Su máximo rival en el mundial, Enea Bastianini, elogió a Marc en unas declaraciones a 'MotoSan' tras su victoria en Phillip Island reconociendo que era imparable: "Incluso entre Ducatistas siempre intentas luchar, porque hay muchos en las primeras posiciones. Hoy quería intentar seguir y perseguir a Márquez, pero ha sido imposible".

'La Bestia' venía compitiendo a un gran nivel pero las Ducati han dejado ver sus puntos débiles y tanto Márquez como Martín han sabido aprovecharlo: "Desgraciadamente, el tren delantero se comportaba de forma extraña y cada vez que estaba en medio de la curva perdía la trazada, así que me he limitado a intentar no caerme, prefiriendo no arriesgar demasiado".

Tras el Gran Premio de Australia, Márquez adelanta a Bastianini en el mundial de pilotos y recupera la tercera posición que el de Ducati le había arrebatado hace tan solo unas semanas.