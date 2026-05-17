Primera imagen de Álex Márquez tras su grave accidente en Montmeló: "Pasar por quirófano..."

El ilerdense ha publicado una foto en sus redes sociales antes de ser intervenido de su fractura en la clavícula y en una vertebra. Ambas lesiones, consecuencias de la espeluznante caída sufrida en Montmeló este domingo.

Álex Márquez ha sufrido una caída terrible este domingo en el Gran Premio de Catalunya. El ilerdense ha perdido el control de su moto tras un choque con Pedro Acosta. Álex se fue a la hierba y luego cayó de manera muy violenta debido a la gran velocidad a la que iba.

Horas más tarde de ser retirado del circuito en ambulancia, Gresini, su escudería, confirmaba la fractura de una vértebra y la clavícula derecha del subcampeón del mundo de MotoGP además de la necesidad de operar de manera casi inmediata.

Tras ese anuncio, Álex ha publicado una foto en el hospital. En ella, el pequeño de los Márquez sonríe y eleva el pulgar aunque se le puede ver con un collarín. Ha sido él mismo quien ha confirmado que será operado está misma noche.

"Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", ha reconocido Álex tras sufrir uno de los accidentes más duros de la temporada.