¡Piel de gallina! Griezmann rompe a llorar en su despedida del Atlético de Madrid: "Te pido perdón..."

El francés no pudo evitar emocionarse cuando, dirigiéndose al Metropolitano, recordó aquel verano en el que fichó por el Barça. Las disculpas de Antoine a su afición, increíbles.

Antoine Griezmann es, muy probablemente, el jugador más importante de la historia del Atlético de Madrid, y se ha ido como tal. El francés se ha despedido de la que ha sido su casa durante diez temporadas. 'Grizi' se marcha como el máximo goleador del conjunto colchonero y como una auténtica leyenda.

Uno de los momentos más emotivos del homenaje, que ha tenido lugar tras la victoria del Atlético por 1-0 al Girona, ha sido cuando Griezmann ha cogido el micrófono. El francés no ha podido evitar romper a llorar cuando ha recordado aquella decisión que tanto le ha perseguido a lo largo de su carrera, irse al Barça.

"Esto es una pasada. Gracias por estar aquí todos. Algo muy importante para mí, te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven y cometí un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo", confesó emocionado Griezmann.

"Ha sido increíble compartir cada día con mis compañeros. Ha sido increíble luchar con vosotros. Quiere agradecer a los fisios y utilleros que se despiertan a las seis de la mañana para darnos masajes y son los últimos en irse", proseguía el francés.

Antoine también hizo llorar al Cholo dedicándole un gran mensaje: "Agradecer al cuero técnico y al que cambio todo en ese club Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti hay mucha ilusión en este estadio, gracias a ti fui campeón del mundo y me sentí el mejor del mundo. Ha sido un orgullo para mi luchar para ti".

Griezmann también tuvo palabras para su compañero y amigo Koke: "Yo no se si soy una leyenda o no pero tú eres una p*** leyenda de este club".

Por último, el francés terminó dejando un mensaje para la afición: "Padres y madres gracias por traer a vuestros hijos aquí porque este es el mejor club".

El homenaje fue un acto a la altura de la figura de Griezmann en el Atlético. Más allá del equipo actual y el Metropolitano, del que no se movió ni una alma tras el partido, acudieron leyendas del club como Fernando Torres o Diego Godín. Todos se rindieron a la grandeza de Griezmann.