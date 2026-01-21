Dani Pedrosa bendice a Pedro Acosta: "Tiene esa garra..."

La leyenda del motociclismo, piloto probador de KTM, dice que deben aprovechar el talento de Pedro Acosta para saltar hacia las primeras posiciones.

Todos coinciden en el paddock de MotoGP en que Pedro Acosta está llamado a ser campeón de la competición en el futuro. Le ha bendecido una leyenda y uno de los que mejor le conoce en KTM, Dani Pedrosa. Dice que "mentalmente" hay pocos como él a la hora de competir.

En 'La Gazzetta dello Sport', Pedrosa habla así de Acosta: "Es muy fuerte mentalmente, tiene objetivos claros y es joven, con una gran garra en esta fase de su carrera".

Cree que es el momento de KTM para darle una moto que pueda estar con las Ducati: "En KTM tenemos que aprovechar todo esto. 2025 ha sido una temporada un poco complicada para nosotros, también por la situación financiera del equipo, pero ahora las cosas están yendo mejor".

"Esperamos que en 2026 se pueda dar un paso adelante y aprovechar su velocidad y su energía para luchar con continuidad por el podio y por alguna victoria", dice Pedrosa.

¿Volverá a competir en algún Gran Premio? Dani no lo ha descartado, pero asume que es difícil: "En este momento no creo que sea posible volver a disputar una temporada completa, eso seguro. Como 'wildcard', sin embargo, nunca se sabe".

"Este año Pol Espargaró ha hecho un trabajo enorme en las carreras en las que tuvo que sustituir a Maverick Viñales, que estaba lesionado del hombro. Veremos más adelante. Estamos viviendo un periodo de transición con el paso a los motores de 850cc y quizá esa pueda ser una oportunidad. Por ahora todavía es pronto para decirlo", cierra un Pedrosa que está asumiendo un papel fundamental en el desarrollo de la KTM.