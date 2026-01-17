Ni Márquez, ni Rossi: Pedrosa señala al piloto que "marcaba las diferencias" en la época dorada de MotoGP

Márquez, Rossi y Pedrosa se hacen un selfie en el podium del GP de Alemania

El expiloto recuerda los grandes años del motociclismo en el que, junto a él, compitieron por títulos iconos del motor como Marc, Valentino, Jorge Lorenzo o un bicampeón del mundo, al que Pedrosa recuerda con elogios.

Dani Pedrosa es una de las grandes figuras del motociclismo en los últimos veinte años. El piloto catalán es considerado como uno de los pilotos más talentosos. Su mejor nivel coincidió con la aparición de pilotos que también han terminado siendo iconos de MotoGP como Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Marc Márquez o Casey Stoner.

Este último tuvo un paso tan fugaz como exitoso en el motociclismo de élite. El australiano fue campeón del mundo de la categoría reina en 2007 y 2011 y decidió poner fin a su carrera de manera repentina, a los 26 años, cuando atravesaba el mejor momento de su carrera.

Pedrosa le recuerda como un piloto muy especial. El catalán, que también ha compartido box con leyendas como Márquez, señala la increíble virtud que convertía a Stoner en uno de los mejores pilotos del mundo: "Casey era un talento extraordinario en todos los sentidos".

"Tenía una forma especial de pilotar y no requería mucho entrenamiento, ni mucho trabajo en la puesta a punto de la moto, ni un estudio exhaustivo de la pista. Incluso cuando las condiciones no eran las ideales, lograba marcar la diferencia", ha reconocido Dani en unas declaraciones para el medio italiano 'Gazzetta'.

Stoner fue el último piloto de Honda en conseguir ganar el Mundial antes de que Marc encadenara seis títulos en siete años. El australiano podría haber sido un gran rival para Márquez pero debido al prematuro retiro de Casey de MotoGP, nunca llegaron a pelear por un Mundial.