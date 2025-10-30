La nostalgia de Acosta con los mundiales de MotoGP del pasado: "Veía las batallas de Márquez y Rossi..."

El piloto de KTM prefiere los mundiales del pasado en el que las batallas eran mucho más intensas y no había amigos en la parrilla: "Si tienen que pasar por encima de ti, lo harán".

Pedro Acosta siempre ha manifestado que no está en MotoGP para hacer amigos. Su único objetivo es ganar y le dan igual las relaciones con sus compañeros de parrilla. Por eso echa de menos las guerras del pasado, esas en los que los pilotos hacían lo que sea para proclamarse campeones.

Lo dice en 'Motorsport': "Es que a mí me parecían muy guais las carreras cuando se peleaban Valentino Rossi y Jorge Lorenzo; Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa; Rossi y Marc Márquez".

"Esas batallas hacían que los aficionados se levantaran del sofá. Ahora es diferente. Tal como yo lo entiendo, los demás pilotos quieren lo mismo que yo, y si tienen que pasar por encima de mí para conseguirlo, lo harán. Yo me dejo la vida para conseguir lo que quiero, que es ganar el título en MotoGP. Pienso en esto 24 horas al día. No he venido aquí a hacer amigos y, de hecho, los de verdad los tengo fuera", dice el piloto de KTM.

Su futuro

En esta entrevista también le han preguntado sobre su futuro y sobre todos los cambios que podría haber en el mercado de 2027, cuando entren en vigor las nuevas normas: "El mercado con vistas a 2027 tampoco es que me agobie muchísimo".

"Si sigo haciendo buenas carreras como las que llevo desde el verano, cuando llegue el momento habrá puertas abiertas. Y si KTM mejora, pues otra más. Los que saben de motos detectan perfectamente qué me falta para ganar", señala Acosta.