Oficial: Ducati anuncia quién sustituirá a Marc Márquez

El equipo de BorgoPanigale ha comunicado que NicolòBulega, subcampeón de Superbikes, se subirá a la moto del ilerdense en Portugal y Valencia.

"Debutar en MotoGP es el sueño de cualquier niño"

Este viernes, Ducati ha confirmado que NicolòBulega, piloto de 26 años, será el sustituto de Marc Márquez en los Grandes Premios de Portugal y Valencia.

El italiano ha sido esta temporada subcampeón del Campeonato Mundial de Superbikes (SBK), cediendo en la cita final en Jerez ante ToprakRazgatlioglu.

De hecho, Bulega se quedó en el Ángel Nieto para realizar dos jornadas de test con la GP25 de Márquez este miércoles y jueves.

Con los resultados en la mano, Ducati lo ha tenido claro: "Bulega debutará en MotoGP con el Ducati Lenovo Team. El piloto del Team Aruba.it Racing-Ducati, Campeón del Mundo de Supersport en 2023, subcampeón del mundo en Superbikes en el bienio 2024/2025 y probador de la casa de BorgoPanigale en MotoGP, sustituirá a Marc Márquez en las dos últimas citas de la temporada".

Por su parte, el piloto asegura que cumplirá un sueño: "Debutar en MotoGP es el sueño de cualquier niño que aspira a convertirse en piloto".