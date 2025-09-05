El aviso de la 'revelación' de MotoGP sobre Márquez: "Tener los pies en el suelo..."

Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, ha firmado carreras de mucho mérito llegando a conseguir victorias ante Marc. Aún así, es precavido a la hora de pensar en luchar contra el de Cervera.

Marc Márquez está siendo muy superior este 2025. El de Cervera ya cuenta las grandes premios para proclamarse campeón de su noveno título mundial de motociclismo. Marc se ha adaptado a las mil maravillas a una Ducati que, por ejemplo, no ha podido controlar 'Pecco' Bagnaia, el piloto llamado a pelear contra Márquez a principio de temporada.

Uno de los que ha terminado siendo competitivo ha sido Marco Bezzecchi. El italiano ha sido la gran revelación estas últimas carreras y ha sido capaz de poner la Aprilia por encima de muchas Ducati, la moto dominante. Bezzecchi ha demostrado ser veloz aunque en muchas pruebas haya terminado sucumbiendo ante la superioridad de Marc.

El de Aprilia lanza un mensaje claro sobre la competición y el propio Márquez: "Porque disfrutar es una cosa, pero mantener los pies en el suelo es otra muy distinta. En mi opinión, solo Márquez puede permitirse no mantener los pies en el suelo, ya que ha ganado tantas carreras".

"Yo estoy haciendo un buen trabajo, pero una cosa es hacer un buen trabajo y otra muy distinta es ganar carreras, y además muchas. En mi opinión, no puedo permitirme no mantener los pies en el suelo, también porque aún nos falta algo al final de la carrera. Hay que trabajar para intentar hacerlo lo mejor posible", ha reconocido Bezzecchi en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

El italiano, compañero de Jorge Martín, está satisfecho con su rendimiento pero tiene claro que no puede confiarse, sobre todo, ante los pilotos de Ducati y los de KTM, que parece que ya muestran algo de mejora después del parón.