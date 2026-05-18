Honda actualiza el parte médico de Johann Zarco: la rodilla y el peroné, muy tocados

El piloto francés seguirá ingresado a la espera de viajar a casa y consultar a los especialistas: "Seguiremos informando sobre su estado".

Johann Zarco también protagonizó un escalofriante accidente en el Gran Premio de Catalunya. Su pierna se quedó enganchada en la rueda de la moto de Pecco Bagnaia y fue arrastrado durante varios metros hasta la tierra. Al verlo, el propio Pecco y Luca Marini se echaron las manos a la cabeza.

El equipo LCR Honda ha actualizado su parte médico: "Fue trasladado al Hospital Universitario General de Catalunya, sufrió lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior, así como en el menisco medial. También sufrió un pequeño desgarro del peroné en la zona del tobillo".

"Zarco permanecerá en observación durante la noche y viajará a Francia este lunes para consultar con especialistas y evaluar los próximos pasos en su recuperación. Todo el equipo Castrol Honda LCR le desea a Johann Zarco una pronta recuperación y seguirá informando sobre su estado", dice el equipo en su nota.

Viajará a Francia y será examinado por los doctores: "El martes, visitará al reconocido especialista en rodilla, el Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, en Lyon, para una evaluación más exhaustiva de su estado y para determinar los próximos pasos en su recuperación".

La explicación de la caída

Zarco, en la resalida, perdió el control de su moto y chocó contra Luca Marini y Pecco Bagnaia. Se quedó atrapado en la Ducati y fue arrastrado hasta la grava.

Su pierna se quedó enganchada en la rueda de Pecco y la mayoría de las lesiones vienen de ahí: en el ligamento cruzado anterior y posterior, menisco; además del desgarro del peroné.

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